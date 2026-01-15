El Defensor del Pueblo de Groenlandia, sobre la imagen de un mapa de la isla con la bandera de EEUU: "Personalmente tengo mi opinión y pueden adivinar cuál es"

Sobre si están cansados de haberse convertido en la isla más conocida con tanta presencia de gente de fuera, Gedion Jeremiassen ha contestado: "Cuando vienen los periodistas hay que tener mucho cuidado con quien hablar y diferenciar si están intentando dividir a nuestra gente o de si solo quieren informar sobre nuestra vida".

Ana Pastor se ha desplazado hasta Groenlandia para conocer de primera mano cómo está viviendo la población la escalada del conflicto con Estados Unidos ante las aspiraciones anexionistas de Donald Trump en una edición especial de El Objetivo. La periodista ha hablado con una de las personas que mejor conoce a los inuit: el Defensor del Pueblo de Groenlandia, Gedion Jeremiassen.

Le ha preguntado sobre si están cansados de haberse convertido en la isla más conocida, de la que todo el mundo habla y, ahora, con tanta presencia de gente de fuera. "Cuando vienen los periodistas hay que tener mucho cuidado con quien hablar y diferenciar si están intentando dividir a nuestra gente o de si solo quieren informar sobre nuestra vida", ha contestado el Defensor del Pueblo.

Tras esto, le ha preguntado sobre una imagen que ha circulado durante los últimos días en redes sociales del mapa de Groenlandia en el que la isla aparece cubierta por la bandera de Estados Unidos. "Como Defensor del Pueblo no puedo dar mi opinión sobre esto, pero personalmente sí tengo mi opinión y pueden adivinar cuál es", ha dicho Jeremiassen.

Este miércoles, el vicepresidente de EEUU, JD Vance, y el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, han mantenido una reunión clave con representantes de Groenlandia y Dinamarca en un clima de máxima tensión. Tras el encuentro, que ha durado apenas una hora, Dinamarca ha anunciado la creación de "un grupo de trabajo" con EEUU para abordar el futuro de Groenlandia, aunque ha admitido discrepancias con la Administración Trump.

