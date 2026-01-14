¿Cuántos habitantes tiene la capital de Groenlandia? Así es conducir por las calles de Nuuk

Ana Pastor se ha desplazado hasta Nuuk, que ya cuenta con 20.000 habitantes, para conocer de primera mano cómo está viviendo la población la escalada del conflicto con EEUU ante las aspiraciones anexionistas de Trump.

La directora de El Objetivo, Ana Pastor, se ha desplazado hasta Groenlandia para conocer de primera mano cómo está viviendo la población la escalada del conflicto con Estados Unidos ante las aspiraciones anexionistas de Donald Trump.

Jens Jacob Simonsen, guía groenlandés, la ha llevado en coche por la calle principal de Nuuk, capital de Groenlandia. "Siendo una de las calles principales, es el único sitio en Groenlandia en el que tenemos semáforos", ha explicado el residente, ante lo que la periodista ha añadido que hay cuatro, los únicos de todo el territorio autónomo danés.

"Lo que sí hay es bastantes coches, la población no es muy amplia, es una isla bastante deshabitada, pero sí que hay bastantes coches", ha apuntado Pastor, que ha señalado que la única forma de llegar hasta Groenlandia es en avión o en barco.

"Y como la capital está creciendo mucho, ya tiene 20.000 habitantes, hay necesidad de moverse en coche. Ahora tenemos tráfico en las horas punta", ha agregado.

Además, mientras recorrían la calle principal, el guía ha explicado que el color de los edificios indica si se trata de una escuela, un edificio del Gobierno o un hospital, y así distinguirlos fácilmente en caso de una fuerte nevada o temporal.

Este mismo miércoles, el vicepresidente de EEUU, JD Vance, y el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, han mantenido una reunión clave con representantes de Groenlandia y Dinamarca en un clima de máxima tensión. Tras el encuentro, que ha durado apenas una hora, Dinamarca ha anunciado la creación de "un grupo de trabajo" con EEUU para abordar el futuro de Groenlandia, aunque ha admitido discrepancias con la Administración Trump.

