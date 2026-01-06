La conversación entre los Márquez para aprender a gestionar su rivalidad: "Lo senté y le dije 'si pasa algo, el lunes seremos hermanos'"

El piloto oficial de Ducati ha reconocido a Ana Pastor que se sentó con su hermano pequeño y hablaron de cómo afrontar un posible choque entre ambos durante una carrera.

Los hermanos Márquez llevan haciendo historia muchos años en el Mundial de MotoGP, pero como en este 2025 nunca. Esta temporada, Marc ha terminado primero y Álex segundo en la categoría reina.

Una situación que les ha llevado a varios enfrentamientos en pista que Marc lleva con naturalidad: "No te puedo decir que sea complicado. Evidentemente, quieres ganar y cuando estás en pista quieres ser competitivo, pero en el momento intentas dar el 100%. Una vez pasa, pues te ha ganado tu hermano".

Sin embargo, el mayor de los hermanos ha reconocido a Ana Pastor que la primera vez que cruzaron sus caminos esta temporada le resultó difícil: "Me costó mucho la primera carrera. Cuando vas detrás de uno, estás pensando dónde atacarlo y cómo hacerlo y me estaba costando pensar un punto de adelantamiento porque estaba pensando más en el peligro que en cómo adelantarlo".

Y, de hecho, ha reconocido que un accidente entre ambos es un escenario plausible, aunque no se haya dado esta temporada: "Puede pasar en un futuro que lo adelantas, se te va de delante, te caes y te lo llevas".

Ahora bien, esa duda que tuvo la solventó con una conversación con Álex: "Pero lo arreglamos rápido esto. En la siguiente carrera ya vi que eso iba a pasar más y como hermano mayor lo senté. Le dije 'Te tengo que decir una cosa: este año tiene pinta de que vamos a disputarnos muchas carreras. Yo te voy a adelantar, tú me vas a adelantar, nos vamos a jugar últimas vueltas, y si pasa algo mañana lunes seremos hermanos'. Dijo vale y nos dimos la mano".

*Ya está disponible el especial de El Objetivo de Ana Pastor con Marc Márquez en Atresplayer aquí.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.