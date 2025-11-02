Ana Pastor ve "insultante" que Mazón hable de reunirse con las víctimas de la DANA un año después

Las víctimas de las riadas del 29 de octubre, de manera espontánea, se han congregado alrededor del Palau de la Generalitat en una jornada en la que la dimisión de Mazón parece ya cuestión de horas.

Ana Pastor ha sido tajante al recordar las palabras de Carlos Mazón, aún president de la Generalitat, sobre las víctimas de la DANA. Sobre esas reuniones de las que el 'popular' habló un día después del funeral de Estado en el que los familiares le increparon y le culparon por lo sucedido tanto el 29 de octubre de 2024 como en los días posteriores. Para la periodista, que diga algo así ahora es "cuanto menos insultante".

"Que 12 meses después escuchemos a Mazón hablar de que se va a reunir con las víctimas es cuanto menos insultante", ha expresado en el especial de El Objetivo.

Unas víctimas que se han congregado de manera espontánea en los alrededores del Palau en una jornada en la que Mazón se ha reunido con Feijóo, líder del PP, y en la que su dimisión parece ser cuestión de horas.

Una dimisión a la que ya abrió la puerta, como recuerda Pastor, cuando habló de esas "reuniones" con las víctimas: "Es cuando escuchábamos algo que por primera vez abrió la puerta a dimitir".

Según fuentes del PP, Carlos Mazón va a realizar una comparecencia este lunes 3 de noviembre para hablar sobre esa reflexión que comentó durante ese día. Durante el día después del funeral de Estado en homenaje a las víctimas de las riadas del 29 de octubre.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.