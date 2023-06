Durante el día 5, la jefa infiltrada desvela su verdadera identidad a sus trabajadores. Es el que caso de Noelia, a la que le pregunta si cree que hace bien su trabajo. Aunque la joven afirma que cree que ha limpiado bien la bolera, la jefa contesta rápidamente: "Ya te digo yo que no lo has hecho bien".

"Te has dejado el cubo y has tenido que pisar lo fregado", critica la jefa a Noelia, que le recuerda que, además, pisó la pista de la bolera con botas de calle: "¿Te parece que eso es correcto?". "En Flipajump apostamos por la excelencia siempre, si haces tu trabajo de manera deficiente no vas con la línea de la empresa", insiste la jefa.