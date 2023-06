En su primer día infiltrada, la jefa de Flipajump conoce a Fani, una de las trabajadoras de la bolera. Durante la jornada, la jefa observa varios errores de Fani, pero uno le llama especialmente la atención y es que hay uno que no encuentra dueña ya que la empleada la echa la culpa a la jefa infiltrada.

Ambas observan un error en el ordenador y, rápidamente, Fani señala a la jefa infiltrada: "¿Qué has hecho?, ¿qué has tocado?". "Yo no he tocado nada", afirma la jefa infiltrada mientras que Fani afirma que es que ha hecho algo mal. Un momento que indigna a la jefa infiltrada, que le responde rotunda: "¿Me estás echando la culpa o lo parece?". Además, la jefa infiltrada pide paciencia a Fani por ser su primer día: "Vaya carácter".