En el día 5, la jefa infiltrada de Flipajump revela su verdadera identidad a Lidia, una joven que se encarga de todas las fiestas de cumpleaños. "Es uno de nuestros productos estrella", destaca la jefa, que pregunta a Lidia si sabe que su puesto de trabajo es clave para la empresa. "Sí", responde la joven, a lo que la jefa infiltrada pregunta rotunda: "Y si lo sabes, ¿por qué no actúas en consecuencia y cometes tantos errores hasta poner en peligro el propio cumpleaños?".

Además, cuando la jefa explica los fallos que le ha visto a la joven, la actitud de esta le enfada: "¿Por qué te hace tanta gracia que te estás riendo?". "No me hace gracia", responde Lidia a la jefa, que contesta tajante: "Pues entonces no te rías".