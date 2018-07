Manuel: “Me dijiste que estaba fofo y que necesitaba tonificar”

Manuel habla con David y de cómo abandonó la clase de baile cuando el jefe estaba infiltrado. El monitor asegura que ha aprendido de ese día y Manuel le confiesa que los informes dicen que es un buen monitor. Altafit le premia con una beca de estudios en Broadway a que se forme en baile. “He soñado con esto”, comenta.

El jefe infiltrado habla con Sandra de su negativa por trabajar en recepción a pesar de que lo hace muy bien. Valora su entrega a la marca, al zumba y a los alumnas. Por ello, le da 6.000 euros para viajar a Cuba con su madre durante dos semanas para que conozca la familia que tiene allí.

Pascua le agradece a Eleazar lo que habló de él de alimentación, musculación y la entrega que tiene al trabajo. Altafit, debido a su tarea bien hecha, le premia con un cheque para que hagan el viaje a Las Vegas para que vean Mister Olympia, su sueño.

El jefe se ve las caras con Patricia a la que deja claro que no es una persona quejica aunque tiene unas limitaciones físicas que ella como monitora tenía que haber tenido en cuenta. Además, no le parece bien que maneje el gimnasio como si fuera un cuartel. La monitora se defiende diciendo que también le ha motivado. Aunque valora que es una persona luchadora y por esa capacidad de lucha Manuel Pascua le regala unas zapatillas y le pagan su deuda de 13.000 euros por la que no puede disfrutar de su sueldo. “Te mereces una vida y empezar a vivir”, asegura el jefe.