Borja: “Más que echar una mano he sido un poco incordio”

EL ‘JEFE INFILTRADO’ ES DESPEDIDO POR SEGUNDA VEZ

En su segunda jornada, Borja se infiltra en la cocina del 'Wagaboo' donde trabajará con Ian. Entre fogones, se dará cuenta de que las recetas no son tal y cómo han ordenado desde arriba ya que parece que no son tan rentables. En la hora punta del almuerzo, el jefe infiltrado se convierte en un problema dentro de la cocina porque vuelve loco al cocinero. Es más, no le quiere en su cocina porque necesita a alguien más dinámico, “no tan despistado. No me interesa”. Ian acaba echándole de la cocina.