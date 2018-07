Jesús: “Yo prefiero no decir nada”

El jefe les explica a Jesús y José que su experiencia ha sido positiva con todos los empleados excepto con ellos dos. No han entendido que los jefes están para formarles y hacerles crecer. También les deja claro que la empresa necesita rapidez pero no a cualquier precio. “Corre en la tienda no en la moto”. Los jóvenes quieren seguir en la compañía pero tienen que aceptar las condiciones del jefe: un curso de seguridad vial para poder volver a coger la moto. “Yo prefiero no decir nada”, explica Jesús, el empleado.

Publicidad