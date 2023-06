En el tercer día como jefa infiltrada, la jefa de Flipajump conoce a Noelia, una de las dependientas de la bolera. Una joven que, al principio parece muy ordenada y perfeccionista con la limpieza, pero, rápidamente, la jefa comienza a ver errores.

Y es que en el momento de limpiar las lámparas, la joven se descalza y se sube a la mesa. "Flipajump no es Bar Coyote, si lo sé me pongo a bailar", afirma, entre risas, la jefa infiltrada, que destaca que ha sido un momento "un poco raro" ya que, además, al bajarse no han vuelto a limpiar la mesa.