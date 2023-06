Durante su primer día, la jefa infiltrada de Flipajump conoce a Fani, la dependienta de una de las boleras. Con las instalaciones ya cerradas, las dos tienen oportunidad de conocerse mejor mientras limpian los bolos. "Los fines de semana estoy con mis hijas", cuenta Fani, que tiene una hija de 11 años y otra de 5. "La mayor vive en la Sierra", explica la joven, que afirma que tiene custodia compartida con el padre: "Ahora mismo he tenido que decirle que la tenga porque no me puedo hacer tantos kilómetros".

"Necesito trabajar para tener dinero porque me quedé sin trabajo y mi marido igual", explica Fani, que cuenta cómo les llegó una carta de desahucio: "Me tuve que ir sola para no hacerles pasar a las niñas por el trago de un desahucio". "Me fui sola y me prestaron una casa de vivienda social", recuerda Fani, que se tuvo que mudar a Madrid: "Tuve que decidir entre una hija o una casa".

"Al final me fui sabiendo las consecuencias que me iba a llevar todo eso", cuenta Fani, que explica el sufrimiento que es para sus hijas estar separadas ya que mientras su hija pequeña vive con ella, la mayor vive con su padre y solo se ven los fines de semana.