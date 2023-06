La jefa de Flipajump trabaja con Nía, dependienta de la una de las boleras, en su cuarto día como la jefa infiltrada. Durante la jornada, la jefa descubre fallos de su dependienta que no le gustan nada, pero también cómo supera conflictos con los clientes. Por ejemplo, el tema de los calcetines, algo que la propia jefa afirma que es el mayor conflicto que suelen tener con los clientes. Y es que los clientes deben comprar los calcetines de la empresa por seguridad, algo que no convence a todos ya que algunos no entienden que, además de la entrada deban pagar otro extra.

Su empleada solventa bien este conflicto, algo que agrada a la jefa infiltrada, que, sin embargo, aunque afirma que es "una persona muy paciente, no llega a explicar toda la información a los clientes". Por otro lado, la actitud de Nía con los últimos clientes no agrada a la jefa, que ve cómo su empleada ignora a la pareja para coger una llamada tras haber pagado. Un momento incómodo que hace que una de las clientas, incluso, ponga mala cara.