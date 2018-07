‘El jefe infiltrado’, a Fernando: “Me vas a obligar a sacarte del reparto”

Después de ver a Fernando en acción, Ángel lo tiene muy claro, le va a sacar de la circulación. No está dispuesto a permitir que su empleado siga poniendo en peligro no sólo las tartas si no su vida, por cómo se comporta al volante, donde no respeta las normas y va como un loco. Aun así, Ángel le agradece su comprensión por las medidas que tuvo que tomar la empresa de cara a la crisis, como la de bajar su sueldo, y por ello le premia con un cheque de 3.000 euros para que pueda seguir pagando su hipoteca, además de la confianza que depositan en él, esperando que se más responsable en el trabajo.

Publicidad