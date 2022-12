THE VERY BEST OF EL INTERMEDIO RECUERDA...

Yafar: “Yo creo que si fuera blanco no me hubieran detenido tantas veces”

The very best of El Intermedio recuerda el primer asalto masivo del año a la valla de Melilla. Unas 150 personas intentaron entrar en España. Según la delegación del Gobierno sólo unos 60 lo consiguieron. Gonzo entrevistó a Yafar, un camerunés que vive en la capital y que ha sido detenido más de 160 veces en el país.