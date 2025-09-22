Wyoming, tajante con Trump: "Odia la democracia, por eso la está desmontando paso a paso"

El Gran Wyoming analiza las últimas declaraciones de Donald Trump, realizadas durante el funeral de Charlie Kirk. Con su habitual ironía, el presentador de El Intermedio advierte que el expresidente estadounidense "odia la democracia" y la está "desmontando paso a paso".

"No hay ni un solo día en el que Donald Trump no nos dé un sobresalto", señala Wyoming al comienzo de su monólogo. Y añade: "Cada vez que coge un micrófono es como ver a un niño corriendo alrededor de una piscina... sabes que va a pasar algo malo".

El presentador se refiere a las últimas declaraciones del expresidente de Estados Unidos durante su discurso en el funeral de Charlie Kirk. "Odio a mis oponentes y no quiero lo mejor para ellos", llegó a decir Trump.

"Estaría bien que hubiese especificado... que yo sepa sus oponentes son muchos", apunta Wyoming, antes de enumerar a todos los "oponentes" de Trump.

"Los del Partido Demócrata; el presidente de la Reserva Federal; la Unión Europea; los científicos y cualquiera que crea que beber lejía es malo; los ecologistas; los cómicos y cualquier medio de comunicación libre que le dé un poco de cera; el feminismo; la diversidad sexual e incluso la dieta mediterránea", enumera Wyoming.

De esta forma, el presentador de El Intermedio concluye que Trump no odia solo a sus adversarios políticos, sino que "Trump odia la democracia, por eso la está desmontando paso a paso". Y añade: "Sí, Trump es como una enfermedad autoinmune y destruye el sistema desde dentro, solo nos queda por ver quién es al final el más fuerte... si la democracia o él".