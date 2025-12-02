Wyoming, tajante contra The Base: "Su objetivo es crear caos y terror para construir un Estado supremacista"

Wyoming, sobre The Base: "Después de su implantación en Estados Unidos, Australia o Sudáfrica, los agentes han desarticulado una célula en España de este grupo de extrema derecha que estaban acumulando armas para cometer un atentado".

"¿Alguna vez habéis visto la parte de atrás de vuestra nevera? Un consejo, no lo hagáis", comienza diciendo El Gran Wyoming. "Y es que hay cuestiones con una cara oculta realmente fea" y que no solo pasa con las neveras: también ocurre con "algunas ideas".

"Por delante pueden llegar a ser presentables, el problema es lo que se esconde por detrás. Por ejemplo, de un tiempo a esta parte hemos escuchado a algunos líderes internacionales, también nacionales, advertirnos sobre un supuesto problema con la inmigración", plantea el presentador de El Intermedio.

Wyoming repasa desde las declaraciones de Trump asegurando que los migrantes se comen a los gatos, hasta Feijóo pidiendo una migración ordenada en España, pasando por Vox, que sostiene que la gente que viene de fuera tiene un plan para reemplazar a los españoles.

Sin embargo, como comenta el presentador, esa es solo "la parte de adelante de la nevera". "Hace unos días la policía la ha movido y ha descubierto lo que se estaba acumulando por detrás", añade Wyoming.

Este movimiento por parte de la policía ha terminado con "los primeros detenidos en nuestro país por pertenecer a un grupo terrorista: The Base", informa el presentador.

"Después de su implantación en Estados Unidos, Australia o Sudáfrica, los agentes han desarticulado una célula en España de este grupo de extrema derecha que estaban acumulando armas para cometer un atentado. Este grupo es aceleracionista y su objetivo es crear caos y terror para provocar un colapso social que le permita construir un Estado supremacista... Y todo porque creen que la raza blanca está amenazada por la inmigración", señala.

Para terminar, El Gran Wyoming llega a la siguiente conclusión: "aunque una nevera parezca inofensiva, mucho cuidado con lo que oculta detrás; siempre es aconsejable una limpieza en profundidad".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí