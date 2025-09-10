Wyoming, tajante con la derecha por frenar la reducción de la jornada laboral: "Si fuese por ellos, seguiría siendo de 14 horas"

El Gran Wyoming dedicó su monólogo en El Intermedio a la votación sobre la reducción de la jornada laboral. Criticó que PP, Vox y Junts votaran en contra y reflexionó sobre la influencia del poder económico en los derechos sociales.

El Gran Wyoming dedicó el monólogo de hoy a la votación de la reducción de la jornada laboral. "Esta tarde las derechas de este país no han permitido que se reduzca y pase de 40 horas semanales, como se estableció ya en 1983, a 37,5", comenta el presentador.

Una situación que a Wyoming le parece "una aberración". "¿Cómo que 37 horas y media? Eso es muchísimo… debemos aspirar a reducir la jornada laboral mucho más, en concreto a hacer horas a la semana. ¡Sí! Cobrar por no hacer nada. ¡A vivir de la sopa boba! Obreros del mundo, uníos para seguir los pasos de Vicky Fe", 'reivindica' el presentador.

Sin embargo, en un tono más serio, El Gran Wyoming critica que desde el Partido Popular, Vox y Junts hayan votado que no a la reducción. No obstante, ve algo "lógico" en su posición.

"El poder económico nunca ha estado a favor de las conquistas sociales porque siempre va en contra de sus intereses económicos. Y ese poder económico tiene partidos políticos cuya misión es frenar esas conquistas para que nada ponga en peligro sus ganancias", reflexiona el presentador y añade que si por alguno de ellos fuera, "la jornada laboral seguiría siendo de 14 horas".

"En conclusión, hoy las derechas de este país tenían la oportunidad de mejorar la vida de los españoles, pero han decidido no hacerlo y es algo que entra dentro del guion porque los derechos sociales no se regalan, se conquistan", termina diciendo Wyoming.