Wyoming sentencia la Junta de la Paz de Donald Trump: "Es una tomadura de pelo. Ningún palestino ha sido invitado"

Hoy Donald Trump presentaba en Davos su Junta de Paz formada por políticos de ultraderecha y autocracias y que Wyoming define en este vídeo como "el negociete de un tipejo que pretende dinamitar el orden mundial y reemplazar a la ONU".

Hoy se presentaba en el Foro de Davos la autodenominada Junta de Paz liderada por Donald Trump, un organismo ideado para supervisar el alto el fuego en Gaza, pero que el presidente de Estados Unidos plantea ampliar a otros conflictos.

Entre los miembros de la Junta, además de Trump, también se encuentran su yerno Jared Kushner y el ex primer ministro Tony Blair, que según Wyoming "considera que las guerras son como los coches; si uno sabe arrancarlas sabe pararlas".

En esta organización también hay países de amigos de Trump, como Javier Milei o Viktor Orban, así como "grandes democracias" como Qatar, Marruecos o Rusia.

Sin embargo, el miembro favorito para el presentador es Benjamin Netanyahu, que "nos da esperanzas a todos": "Si una persona perseguida por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra, siendo además responsable del genocidio, llega a esta Junta de Paz, todos podemos cumplir nuestros sueños", ironiza.

Para formar parte de esta Junta, cada miembro ha tenido que poner 1.000 millones de dólares, por lo que Wyoming concluye que "o Trump pretende conseguir beneficios con la reconstrucción de Gaza, o ha montado la mayor estafa de la historia".

Una Junta de Paz que a Wyoming le parece una "tomadura de pelo" porque "ningún palestino ha sido invitado" y porque, desde el supuesto alto el fuego, en Gaza ya han asesinado a 475 personas, 100 de ellas niños, según Unicef.

Por todo ello, el presentador concluye que esta Junta no busca conseguir la paz, sino que "simplemente es el negociete de un tipejo que pretende dinamitar el orden mundial, reemplazar a la ONU y convertirse en una suerte de saqueador de riqueza ajena". "No merece el Nobel de la Paz, pero si consigue que cada amigo le suelte 1.000 millones, lo mismo merece el de economía", sentencia.

