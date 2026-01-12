Wyoming, tras la respuesta de Macron a Trump: "Va a cambiar el lema por Liberté, Égalité y me acojoné"

El Gran Wyoming responde a Macron en este vídeo de El Intermedio: "¿Eso es todo?, ¿no va a decir nada de que Donald Trump le ha ridiculizado y humillado delante de todo el mundo?, ¡un poquito de orgullo, hombre!".

Ante las reiteradas amenazas de Donald Trump de quedarse con Groenlandia, su secretario de Estado, Marco Rubio, tiene previsto reunirse con las autoridades de Groenlandia y Dinamarca. Desde Washington reiteran que no descartan una intervención militar. "Pues nada, hasta dónde haga falta", ironiza El Gran Wyoming, que bromea: "Si no les ha pedido también la Sirenita de Copenhague es porque todavía están muy recientes los papeles de Epstein".

Por su parte, los líderes europeos siguen endureciendo el tono frente a las pretensiones de Donald Trump. Emmanuel Macron ha lanzado un mensaje a su cuerpo diplomático: "A menudo no somos los más fuertes, ni los más grandes, pero cuando nos comprometemos, lo cumplimos". "Rechazamos el nuevo colonialismo y el nuevo imperialismo, pero también rechazamos el vasallaje y el derrotismo", ha asegurado el presidente francés.

Tras escucharle, El Gran Wyoming no da crédito y se pregunta en el plató de El Intermedio: "¿Eso es todo?, ¿no va a decir nada de que Trump le ha ridiculizado y humillado delante de todo el mundo?, ¡un poquito de orgullo, hombre!". "A este paso va a conseguir que el lema de Francia cambie y sea, 'Liberté, Égalité y me acojoné'".

