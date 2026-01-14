Wyoming responde a Ayuso tras defender a Julio Iglesias: "Haga lo que haga parece dispuesta a acompañarle con las palmas"

El Gran Wyoming responde a la defensa de Ayuso a Julio Iglesias tras las denuncias por agresión sexual: "Demuestra que podría ser su nueva corista porque, haga lo que haga, Ayuso parece dispuesta a acompañarle con las palmas".

Sandra Sabatés explica en el plató de El Intermedio las reacciones políticas a las denuncias por agresión sexual de dos extrabajadoras de Julio Iglesias al cantante. Por un lado, la izquierda ha habido un apoyo unánime a las víctimas e, incluso, se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que sea necesario retirar los honores que tiene este personaje, como la Medalla de Oro de Madrid. En cambio, desde la derecha y la ultraderecha, lejos de condenar las agresiones sexuales denunciadas, las han usado para arremeter contra el Gobierno.

"Yo no puedo juzgar esas denuncias, pero lo que sí juzgo es el interés de este Gobierno en provocar que eso sea el gran debate público para que no se hable de la corrupción del hermano, la mujeres y los números os de Pedro Sánchez", ha afirmado Santiago Abascal. Tras escucharle, El Gran Wyoming ironiza en el plató de El Intermedio: "Claro que sí, todo lo que pasa en el mundo es para tapar la corrupción de Sánchez".

Sin embargo, una vez más, la encargada de dar la nota ha sido Isabel Díaz Ayuso, que ha mezclado este escándalo con las mujeres violadas en Irán. "Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda. La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos, Julio Iglesias", ha afirmado la presidenta madrileña.

El Gran Wyoming responde a Ayuso desde el plató: "Este tuit demuestra que Ayuso podría ser la nueva corista de Julio Iglesias porque, haga lo que haga, Ayuso parece dispuesta a acompañarle con las palmas".

