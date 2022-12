"SOY MULTIMILLONARIO, UN RESPETO", HA RESPONDIDO

Wyoming ha sido objetivo de los insultos del consejero de bienestar social de Melilla, Daniel Ventura, tras analizar los desprecios hacia los menores fallecidos: "Es un ideólogo comunista extremista millonario con muchas propiedades que por cierto no reparte nada. Es un payaso televisivo periodístico". Wyoming no ha dudado en responder: "Estoy pensando en querellarme, que no se ocurra volver a llamarme periodístico".