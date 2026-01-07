Wyoming, a los que le critican por pedir regular el mercado teniendo varios pisos: "No espero vivir en una torre de marfil"

"Hay gente que no entiende que hay personas que independientemente de lo que hayamos ganado trabajando no somos ajenas al mundo que nos rodean", afirma El Gran Wyoming en este vídeo.

En un programa antiguo de El Intermedio, El Gran Wyoming habló en su ya tradicional monólogo inicial desde el plató sobre el problema de la vivienda en España. "Vamos a tratar uno de los asuntos que más quita el sueño a los españoles, la vivienda", señaló el presentador, que destacó que se trata de "una crisis intergeneracional que afecta a un derecho fundamental y que necesita de la intervención urgente de todas las administraciones públicas", destaca Wyoming, que afirma que

"Es el gran debate de esta legislatura porque tener una vivienda digna no debería ser una aspiración imposible", insistió El Gran Wyoming, que, además, respondió rotundo a los "medios de comunicación que publican" su "supuesto patrimonio". "Es un patrimonio que cada día fluctúa y se cuenta de 20 en 20", ironizó el presentador, que respondió: "Como periodistas no sé, pero como jugadores de parchís son imbatibles".

"Entiendo que alguno pueda ver una contradicción entre el hecho de que tenga varias casas y al mismo tiempo reclame más intervención pública sobre el mercado inmobiliario aunque eso perjudique a los propietarios como yo", reflexionó el presentador.

"Eso es porque quizá no entienden que hay personas que independientemente de lo que hayamos ganado trabajando no somos ajenas al mundo que nos rodean. Yo no solo quiero que me vaya bien a mí sino también a las personas cercanas. No espero vivir en una torre de marfil", concluyó.

