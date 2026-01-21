Wyoming pone en valor la cooperación entre instituciones tras el accidente de Adamuz: "Parece que estoy en un sueño"

Sandra Sabatés informa en El Intermedio de la última hora del accidente ferroviario de Adamuz, hasta donde se desplazaron ayer los reyes, que ha servido para "subrayar la normalidad institucional que están mostrando las administraciones en la gestión de la tragedia".

Los reyes de España visitaron durante el día de ayer la zona cero del accidente ferroviario que tuvo lugar el pasado domingo en Adamuz y agradecían el trabajo de los voluntarios y de los equipos de rescate y apoyar a los heridos y a las familias que esperaban angustiadas noticias de sus familiares desaparecidos. El rey ponía en valor "la voluntad de todas las administraciones de arrimar el hombro y aportar los medios y las capacidades que pudieran, además de coordinarlo todo". "Su visita ha servido para subrayar la normalidad institucional que, afortunadamente, están mostrando las administraciones en la gestión de la tragedia", destaca Sandra Sabatés en El Intermedio.

En los últimos días, tanto el Gobierno central como el de la Junta de Andalucía han trabajado de manera conjunta y todos ellos han recalcado la importancia de este trabajo en equipo. "Desde el mismo momento en el que se produjo la tragedia, el Estado ha actuado como tenía que actuar: unido, coordinado y con lealtad", afirmaba Pedro Sánchez.

En la misma línea, Feijóo consideraba que se ha acreditado que "cuando España tiene un gran problema, se une". "Tenemos un gran país y prueba de ello es lo que hemos venido haciendo desde ayer por la noche", añadía. "Cero reproches que hacer, todo lo contrario. Han actuado correctísimamente y no puedo hacer más que alabanzas al señor Moreno Bonilla", reconocía el ministro de Transportes Óscar Puente. "Nos quedan muchas cosas por hacer, pero seguro que juntos llegamos más lejos y mucho más rápido", señalaba por su parte el ya citado Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía.

"Cooperación entre administraciones, respeto institucional... Por más veces que lo vea, me cuesta creerlo. Es como estar en un sueño, así que no me despertéis, por favor", dice El Gran Wyoming desde el plató del programa de laSexta. "Y si no queréis que se acabe este sueño precioso tampoco despertéis a Miguel Tellado", bromeaba acerca del secretario general del Partido Popular.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.