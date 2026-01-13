Wyoming, muy crítico con Ayuso tras transferir 61 millones de las residencias a Quirón: "¿Qué pasa, que les sobra el dinero?"

Wyoming analiza 'sintácticamente' la transferencia del Gobierno de Ayuso de 61 millones de las residencias para pagar la deuda con el grupo Quirón: "Los madrileños no solo disfrutan de las cañitas, también de una sanidad mucho más cara".

Wyoming arranca El Intermedio con una lección de sintaxis. Para ello, utiliza el siguiente titular: "El Gobierno de Ayuso transfirió 61,5 millones de euros de las residencias públicas para pagar la deuda con Quirón".

Lo primero es encontrar el verbo, en este caso 'transfirió', o según el presentador "dio por la patilla o por la filosa". El complemento directo son los 61,5 millones de euros, proveniente según el complemento circunstancial de las residencias públicas.

"¿Por qué de las residencias públicas? ¿Qué pasa, que les sobra el dinero?", se pregunta Wyoming en el vídeo sobre estas líneas, donde explica que ese dinero se transfirió "porque la Comunidad de Madrid lo dejó sin gastar en 2024", a pesar de las denuncias por la calidad de la comida, el estado de las instalaciones o la falta de personal.

El otro complemento circunstancial, de finalidad, indica que el dinero fue para pagar la deuda con el grupo Quirón, según él por culpa del modelo sanitario de la Comunidad de Madrid, donde "los madrileños no solo disfrutan de las cañitas, también de una sanidad mucho más cara".

Además, la deuda es precisamente con el grupo Quirón, al que Ayuso ya ha destinado 5.000 millones de euros, "mucho más de lo presupuestado", apunta. También, "casualmente", sería "la empresa que paga a su pareja, a la que también por casualidad investigan por presuntas comisiones encubiertas al grupo Quirón". "A esta pareja le gustan las casualidades como los pisos de lujo: de dos en dos", sentencia el presentador.

Por último, el sujeto de la oración es el Gobierno de Ayuso, que como apunta Wyoming "ya nos tiene curados de espanto" en su plan de "desmantelamiento de lo público en favor de lo privado", que en esta ocasión paga la gente que vive en las residencias.

Para concluir, Wyoming deja otra lección, en este caso de matemáticas: "Si Juanita vive en una residencia con 10 enfermeros y le quitan 3 y la mitad de los garbanzos del cocido, ¿qué tiene? Mala suerte de que Ayuso sea su presidenta".

