Wyoming lanza una pregunta al pueblo argentino tras la victoria de Milei: "¿De verdad? ¿No había nada mejor que este señor?"

"Uno suponía que a estas alturas los argentinos estarían hartos de experimentos, pero no, parece que millones de personas están dispuestas a soportarles un poco más", reflexiona Wyoming.

El Gran Wyoming reconoce que empieza a sentirse mayor porque, según confiesa, cada día comprende menos "algunos fenómenos" de la actualidad. Entre ellos, menciona el auge de los "nuevos políticos populistas", a los que califica como "unos tipos inútiles" que no tienen la preparación suficiente para dirigir un país y que "se ponen a robar desde el día uno".

"Ahí tenemos el caso de este figura: Javier Milei. Un tipo que habla con su perro muerto, que tiene una extrañísima relación con su hermana y que en los ratos libres canta como una motosierra averiada", señala el presentador.

A pesar de todo, recuerda que Milei lleva dos años siendo presidente de Argentina a través de una "política económica delirante", con "recortes brutales" y "rodeado de escándalos de corrupción", y que, aun así, ha conseguido ganar las elecciones legislativas de su país.

"Uno suponía que a estas alturas los argentinos estarían hartos de experimentos, pero no, parece que millones de personas están dispuestas a soportarles un poco más", reflexiona Wyoming.

El presentador considera, además, que el líder argentino lo ha tenido "fácil" debido a que la principal figura de la oposición, Cristina Kirchner, está condenada a arresto domiciliario, y a que Donald Trump ha promocionado su campaña a golpe de talonario.

"¿De verdad? ¿No había nada mejor que este señor? Amigos argentinos, de cara a las próximas convocatorias electorales, si queréis emociones fuertes, apuntaos a CrossFit, lo que sea antes de entregarle el poder al primer populista que aparece por ahí", concluye el presentador.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.