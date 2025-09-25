Brecha generacional económica
Wyoming, a los jóvenes: "La culpa de tu sueldo de mierda no es de tu vecino el jubilado, es que el sistema te deja de lado"
Wyoming analiza en este vídeo el crecimiento de la brecha generacional económica entre jubilados y jóvenes y pide dejar a un lado el conflicto generacional y "unirse en favor de una sociedad más justa e igualitaria".
Wyoming arranca El Intermedio hablando de cómo han cambiado las familias españolas desde aquellos tiempos en que los abuelos eran los miembros más vulnerables de la familia.
Ahora, debido a la precariedad de los trabajadores jóvenes, Wyoming señala que "los jubilados españoles son el sostén de muchas familias": "Antes abandonaban al abuelo en la gasolinera cuando se iban de vacaciones, hoy si lo dejan ahí es para que afloje la mosca y pague el gasoil", ironiza.
En los últimos años, la brecha generacional económica se ha agrandado y el ingreso medio de los mayores de 65 años en España es casi un 28% más que el de los jóvenes entre 16 y 29 años.
Ante estos datos, la tentación de muchos jóvenes enfadados es echar en cara a los jubilados su elevado nivel de vida. A ellos, Wyoming les explica que "los pensionistas no es que naden precisamente en la abundancia" y que "el verdadero problema es que los sueldos de los jóvenes son muy precarios", a lo que se suma el desorbitado precio de la vivienda.
Por ello, el presentador considera "poco justo" que se ataque a los jubilados, que "tienen todo el derecho a cobrar una prestación digna después de décadas de cotizar y sostener los servicios públicos".
Para que los jóvenes sepan a quién tienen que dirigir sus reclamaciones, les manda un "mensaje oficial" en Tik Tok: "La culpa de que cobres un sueldo de mierda o no puedas pagar el alquiler no es de tu vecino el jubilado, es que el sistema te está dejando de lado". Ante esto, pide dejar a un lado la pelea generacional y "unirse en favor de una sociedad más justa e igualitaria".