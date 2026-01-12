Wyoming ironiza sobre los intereses de Trump y Netanyahu en las protestas de Irán: "Siempre falta la libertad donde hay petróleo"

Wyoming reflexiona en este vídeo sobre las protestas en Irán, que espera "puedan desembocar en un proceso que traiga por fin aires de libertad", y sobre el interés de Netanyahu y Trump en la situación del país.

Wyoming arranca El Intermedio mirando hacia las protestas en Irán que, según las ONGs, se han saldado hasta el momento con más de 10.000 detenidos y 500 muertos, mientras el régimen iraní ha cortado el teléfono e internet para evitar que los manifestantes se organicen y provocar un apagón informativo.

Ante la crisis en Irán, "han asomado las cabecitas de dos simpáticos personajes: Trump y Netanyahu", comenta el presentador de El Intermedio en el vídeo sobre estas líneas, donde analiza las palabras del presidente israelí mostrando su apoyo a "la lucha de los iraníes por la libertad".

"Lo dice un tipo que ha provocado un genocidio en Gaza", señala Wyoming, que afirma que Netanyahu "sabe lo mismo de libertad que yo de cambiar un bote sifónico".

Trump, por su parte, en su carrera hacia el Nobel de la Paz, amenaza con bombardear la zona porque, según él, el régimen iraní gobierna mediante la violencia y está muriendo gente que no debería morir. "Como en Minneapolis, pero en Irán", le responde Wyoming.

El presentador ironiza con el hecho de que Trump quiera la libertad en Irán, casualmente poseedor de una de las mayores reservas de petróleo del mundo: "Siempre falta la libertad allí donde hay petróleo", comenta sobre la "diplomacia de estación de servicio" del presidente de Estados Unidos.

Sobre las protestas en Irán, Wyoming espera que puedan "desembocar en un proceso que traiga por fin aires de libertad y paz" y que "la democracia se contagie en la región".

