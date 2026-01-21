Ahora

ACCIDENTE DE RODALIES EN CATALUÑA

Teléfonos de atención a familiares de Renfe: 900 101 660

El Intermedio

Wyoming hace balance del primer año de Trump en la Casa Blanca: "Ha sido como una barbacoa: no para de echar leña al fuego"

Desde El Intermedio, el Gran Wyoming analiza cómo Donald Trump sigue encendiendo conflictos: "Tiene a todos los vecinos molestos y al resto del mundo quemado".

Se cumple un año desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca en su segundo mandato. Y sobre cómo "ha alterado gravemente el orden mundial", el Gran Wyoming ha querido expresar unas palabras.

Para el presentador de El Intermedio, ha sido como "una barbacoa". "No para de echar leña al fuego, tiene a todos los vecinos molestos y al resto del mundo quemado", expone Wyoming. "Y a los inmigrantes no les echa salsa barbacoa porque ya les ha echado gas pimienta", zanja contundente.

Ahora mismo, su próximo objetivo está en Groenlandia. "¡Lo siento por Macron, pero Trump tiene otro pretendiente más lanzado: Mark Rutte, el secretario general de la OTAN! Porque también ha filtrado uno de sus mensajes, ¡y la mitad del hielo de Groenlandia se ha derretido solo de escuchar algunos de los piropos que le dice!", ha comentado el periodista.

