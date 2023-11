Dani Mateo celebra que por fin tiene en su colección el cromo que quería de los 'demócratas vintage', "el mismísimo 'Capitán América la descubrió España'". Se trata de un hombre que discutía con otra manifestante. "¡Menudo vocabulario!, pero ¿qué le ha dicho esta señora para ponerse así?", se pregunta, y añade: "Ella lleva una bandera de España tachada, yo diría que juegan en la misma liga".

El hecho de que comiencen las peleas internas significa, según el colaborador, que "el movimiento de 'demócratas vintage' pierde fuelle, empieza a desmoronarse" y expone que el grupo ultra Hazte Oír animó, sin éxito, a los tractoristas, camioneros y autobuseros a que bloquearan Madrid durante la investidura. "Son Hazte Oír pero a ellos no les oyen ni sus muertos", comenta El Gran Wyoming.

Pero el colaborador asegura que "la prueba definitiva de que el movimiento está muriendo" la aporta una señora que afirma haber dicho ¡viva España! sin obtener respuesta, mientras que cuando ha dicho ¡viva Perú! ha escuchado un viva.

"La situación es desoladora", declara el colaborador y el presentador de El Intermedio manifiesta: "Espero que no desaparezcan, aunque Sánchez haya sido investido porque me he acostumbrado a verlos todos los días y no solo el 20N".