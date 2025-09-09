Wyoming, sobre el fiestón secreto del rey Juan Carlos en Sanxenxo: "Si no tenéis planes, la reina Sofía tampoco"

'Los Aristorrancios' analizan con su 'ácido y sofisticado' sentido del humor las dos celebraciones que se vienen en la Casa Real: el fiestón secreto del rey emérito en Sanxenxo y el cumpleaños de Victoria Federica.

El 'duque de Wyoming Fitz-Stuart' y 'Daniel Ruiz Mateos del Condado del Alto Hospitalet', 'Los Aristorrancios', vuelven de sus vacaciones entre yates y caviar para analizar la actualidad de la alta sociedad.

En esta ocasión, hablan sobre el supuesto fiestón secreto que estaría preparando Juan Carlos I en Sanxenxo, en una batea de mejillones y "bebiendo vino gallego rodeado de sus seres queridos", comenta Wyoming en el vídeo sobre estas líneas. "Si no tenéis plan, la reina Sofía tampoco".

Por otro lado, Victoria Federica cumple hoy 25 años y lo va a celebrar "como le caracteriza a ella, con la máxima discreción y centrado en la familia", ironiza Dani Mateo.

Iñaki López irrumpe en el salón de los 'Aristorrancios' para recordar el estreno de 'Tesoro o cacharro' y les plantea una pregunta sobre Victoria Federica: "¿Influencer o nini?". Dani se inclina por la primera opción, pues afirma que en sus 25 años "de éxitos" ha hecho de todo: "Posados de moda, vídeos en Instagram, ir a corridas, salir en realities, fumar en patinete...".