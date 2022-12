El Partido Popular ha cambiado su estrategia iniciando una ofensiva contra Vox. La formación de Pablo Casado pide a Vox que no se presente en 28 provincias. Una lucha que El Gran Wyoming ha denominado "fratricida": "Dos hermanos enfrentados por una ambición desmedida, Pablo Casado y Santiago Abascal son las azúcar moreno de la política", advierte Wyoming, apuntando que "Abascal preferiría "las azúcar 'glass'" porque a él lo moreno no le gusta".

El PP ha abierto dos frentes. Por un lado, Pablo Casado ataca a Abascal e intenta desacreditarle presentándolo como un candidato poco preparado para gobernar. Santiago Aabascal no ha respondido directamente pero desde la cuenta de Twitter de su formación sí han respondido. "Nos caes bien Pablo Casado pero te preferimos cuando hablabas de reconquista, de proteger nuestras tradiciones y de defender la vida", afirmaban desde el perfil oficial de Vox.

Wyoming no ha dudado en advertir a Casado: "No le recomiendo que entre al cuerpo a cuerpo contra Abascal, ¿lo han visto bien?, haciendo deporte, bañándose, subiendo al toro de Osborne", rememora el presentador. "Casado no tiene nada que hacer contra Abascal, no en el sentido de llegar a ser presidente sino en llegar a ser el instagramer de la derecha", puntualiza..

Por otro lado, han pedido que no se presente en 28 provincias, para no fragmentar el voto de las derechas y evitar "engrosar las filas de la izquierda radical". A lo que Wyoming replica: "Si considera son lo mismo y que su programa puede ser intercambiable con la extremaderecha, en vez de intentar eliminarle debería de plantear una coalición".

