Wyoming denuncia que en España "caminamos hacia la desigualdad al galope": "El 1% de los ricos acumula casi el 25% de la riqueza"

El presentador reflexiona, en este vídeo, sobre cómo la desigualdad entre ricos y pobres sigue creciendo. En su opinión, solo hay dos opciones: unirnos para luchar contra la desigualdad o ayudar a los que más tienen a que se hagan aún más ricos.

El Gran Wyoming cuenta, al inicio de El Intermedio, que en 2011 un astrofísico tasó a la Tierra en cinco cuatrillones de dólares basándose en su habitabilidad, la cantidad de agua o el oxígeno. "Es el planeta más caro del sistema solar", indica, "y es normal, imagínate que te compras Urano que está a 200 grados bajo cero".

"Lo malo de comprarte la Tierra, es que te la tienes que llevar entera", indica. Wyoming señala que, si no tenemos suficiente dinero, otra opción es comprar la tierra "por trozos", algo que parece que hacen en el foro de Davos.

"Allí se reúnen los hombres más poderosos del planeta para comunicarnos qué planes tienen para nosotros", explica, "porque tal y como confirma el último informe de Oxfam Intermon, los ricos son cada vez más ricos y tienen más poder".

El presentador indica que mientras casi la mitad de la población mundial vive en situación de pobreza, "la fortuna de los multimillonarios alcanzó un máximo histórico: 18,3 billones de dólares".

En España no es diferente ya que, según el mismo informe, "la fortuna de los millonarios de nuestro país también ha alcanzado una cifra récord: el 1% de ellos acumula casi el 25% de la riqueza".

"Caminamos hacia la desigualdad al galope y el problema ya no es solo ese", denuncia, "sino que estos ricos se están comprando empresas estratégicas, tecnológicas o medios de comunicación". "Se están comprando los gobiernos", afirma.

Para Wyoming solo existen dos opciones: "O nos unimos para luchar contra la desigualdad o les ayudamos a que se hagan aún más ricos". "Así con suerte acumularán tanta pasta como para comprarse marte", indica. En ese planeta hay menos oxígeno, algo que afecta a las funciones cerebrales, pero, como señala, "en algunos casos no vamos a notar la diferencia".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.