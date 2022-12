El equipo de 'El Intermedio' vuelve con las pilas cargadas. Gonzo deja claro que este verano ha echado de menos contar cosas, "pero como eso implica trabajar...". Pero ya están aquí, el lunes 2 de septiembre estrenan la nueva temporada que "va a sorprender con cosas impresionantes", explicaba Dani Mateo.

Wyoming asegura que hay suficientes razones para desplazarse hasta el 'pico de la mesa' y hacer sus típicas reflexiones, eso sí, parece que también tiene claro si hacerle a Sandra un hueco: "No"... Pero Sabatés no desiste, y agradece a los seguidores del programa el estar impacientes por ver la nueva temporada: "Esto no tiene sentido si detrás no hay gente que valora el trabajo que realizamos".

Como habéis podido comprobar este verano, "no se puede vivir sin 'El Intermedio'", asegura Wyoming, así que todos os esperan el lunes 2 de septiembre, a partir de las 21:30 horas, con el inicio de esta nueva temporada.