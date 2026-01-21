Wyoming, sobre las críticas de Vox al Gobierno tras el accidente de Adamuz: "Meter miedo es la herramienta más básica del fascismo"

"Sin ser yo un avezado analista político, sé que la táctica de meter miedo es la herramienta más básica del fascismo, solo superada por el uso de la mentira. Porque, aunque hoy es cierto que todos lamentamos una tragedia que ha costado decenas de vidas, hay que destacar que la red ferroviaria española es una de las más seguras de todo el mundo", defiende El Gran Wyoming.

Los reyes de España han visitado la zona cero del accidente ferroviario de Adamuz para agradecer la labor de voluntarios y equipos de rescate y mostrar su apoyo a los heridos y a sus familias. El rey ha destacado "la voluntad de todas las administraciones de arrimar el hombro y aportar los medios y las capacidades que pudieran, además de coordinarlo todo", una idea que Sandra Sabatés resalta en El Intermedio al afirmar que "su visita ha servido para subrayar la normalidad institucional que, afortunadamente, están mostrando las administraciones en la gestión de la tragedia".

Esa cooperación ha sido defendida por distintos líderes políticos, con Pedro Sánchez asegurando que "desde el mismo momento en el que se produjo la tragedia, el Estado ha actuado como tenía que actuar: unido, coordinado y con lealtad". Feijóo ha afirmado que "cuando España tiene un gran problema, se une", mientras que Óscar Puente ha señalado que tiene "cero reproches que hacer" a Moreno Bonilla, quien, a su juicio, ha actuado "correctísimamente". Por su parte, Juanma Moreno ha concluido que aún quedan "muchas cosas por hacer", y ha destacado la importancia de colaborar para llegar "más lejos y mucho más rápido".

El Gran Wyoming se muestra gratamente sorprendido con esta colaboración: "Cooperación entre administraciones, respeto institucional... Por más veces que lo vea, me cuesta creerlo. Es como estar en un sueño, así que no me despertéis, por favor".

Sin embargo, hay quien no parece estar en la misma línea. "Este buen hacer entre partidos ha sido roto, una vez más, por Vox", comenta Sabatés en el programa de laSexta, para después sacar a la luz la publicación de Santiago Abascal en X, en la que "utiliza la tragedia para atacar al Gobierno". "Como en tantas catástrofes que nos han golpeado estos años, no puedo confiar en la acción de este Gobierno. Nada funciona bajo la corrupción y la mentira", ha escrito.

Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso, aprovechaba ayer para sembrar dudas y sospechas sobre la seguridad del transporte en nuestro país. "Viajar en España ya no es seguro y el deterioro es cada vez mayor", afirmó.

"Sin ser yo un avezado analista político, sé que la táctica de meter miedo es la herramienta más básica del fascismo, solo superada por el uso de la mentira. Porque, aunque hoy es cierto que todos lamentamos una tragedia que ha costado decenas de vidas, hay que destacar que la red ferroviaria española es una de las más seguras de todo el mundo", les responde El Gran Wyoming desde el programa de laSexta.

El presentador saca a relucir los datos de la Comisión Europea que avalan esta información, que asegura que España se encuentra entre los países que tienen un menor número de fallecidos por cada mil km de vía de toda la UE.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.