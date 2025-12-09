Wyoming, tras conocer la sentencia contra García Ortiz: "No hace falta estudiar derecho para ver que todo esto es muy extraño"

Wyoming analiza la sentencia del Tribunal Supremo contra el exfiscal general Álvaro García Ortiz. El presentador critica la falta de claridad del proceso y con su característico humor denuncia lo que considera un juicio lleno de dudas, contradicciones e inconcreción.

El Gran Wyomingarrancó El Intermedio valorando la sentencia del Tribunal Supremo contra el ya exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. "El gran Miguel Gila tenía un monólogo sobre un detective llamado Sherlock Holmes que resolvía los casos a base de indirectas. Pues bien, aunque parezca raro, el Tribunal Supremo en un acto de innovación jurídica sin precedentes ha decidido condenar a García Ortiz usando la técnica Gila... a base de indirectas. ¡Sí! Porque la sentencia que hemos conocido hoy podría resumirse en una sola frase: 'Alguien ha hecho algo'", ironiza el presentador.

Además, considera que la resolución es "bastante apropiada" tras ver que todo el proceso judicial ha sido un "despropósito". "Las pruebas brillan por su ausencia, los indicios débiles, los testimonios contradictorios. Parece que en este juicio se ha sustituido el principio de derecho que dice 'in dubio pro reo' (en caso de duda a favor del reo) por 'in dubio que te arreo'", reflexiona Wyoming.

En su análisis, añade que "en medio de tanta inconcreción, solo ha habido una certeza". Según el presentador, "Miguel Ángel Rodríguez, el gurú de cabecera de Isabel Díaz Ayuso, anunció que el fiscal iría pa'lante y se ha cumplido a rajatabla". Wyoming asegura que da la sensación de que el fallo, hecho público 19 días antes de la sentencia condenatoria, "estaba escrito antes de empezar el juicio y que el fiscal iba a ser condenado sí o sí".

Para terminar, responde a quienes cuestionan su opinión: "Habrá quien diga 'Wyoming cierra esa bocaza que tú no eres licenciado en derecho' y efectivamente no lo soy, pero también es cierto que no hace falta estudiar derecho para ver que todo esto es muy extraño", concluye el presentador.

