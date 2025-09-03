Wyoming, tras el "chantaje" de Ryanair: "Será low cost, pero el morro lo tienen bastante 'high'"

El presentador de El Intermedio se hace eco del anuncio de la aerolínea irlandesa: van a cerrar varias rutas y, ademas, algunas de sus bases en España por la subida de las tasas aeroportuarias.

El Gran Wyoming explica que "una regla básica de la sociedad capitalista en la que vivimos es que nadie da duros a cuatro pesetas". Como expone, las empresas tienen el objetivo de tener los máximos beneficios y que si, por ejemplo, "te regalan algo o te lo venden muy barato, desconfía, te los están cobrando por algún lado".

El presentador de El Intermedio pone como ejemplo a la aerolínea irlandesa Ryanair. "A todos nos hace ilusión poder viajar a Bratislava con lo que cuestan dos aguacates, pero, conviene saber que nos cobra el precio del billete de dos formas", expone. La primera es "clavando toda clase de suplementos absurdos y dudosamente legales, y explotando de forma compulsiva a sus empleados", por otro, "recibiendo todo tipo de subvenciones y ayudas públicas".

"Será low cost pero el morro lo tienen bastante 'high'", añade. Además, como detalla Wyoming, en los últimos meses la aerolínea ha declarado la guerra al Gobierno cuando el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, les obligó a respetar la ley en materia de derechos de los pasajeros.

La aerolínea acaba de anunciar el cierre de varias rutas y algunas de sus bases en España, después de que, "la empresa pública AENA le haya subido las tasas por el uso de los aeropuertos". "Tienen derecho a hacer lo que estimen conveniente, pero no a exigir privilegios", reflexiona Wyoming, "realizar chantajes ni a estar por encima de la ley".