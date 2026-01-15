Wyoming, sobre las amenazas de Trump a Groenlandia: "Muchos lo comparan con un pirata pero a mí me recuerda a un okupa"

"Donald Trump no sabe nada del primer ministro groenlandés, pero tiene claro que se quiere quedar con su tierra a toda costa", afirma rotundo El Gran Wyoming tras las palabras del presidente de EEUU.

El Gran Wyoming analiza en el plató de El Intermedio las amenazas de Donald Trump de quedarse Groenlandia. Tras el encuentro con Marco Rubio y Vance, el Ministerio de Defensa de Dinamarca ha anunciado que aumentará la presencia militar y las maniobras en Groenlandia ante las pretensiones imperialistas del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, de hacerse con la isla ártica.

En este sentido, el comunicado explica que el despliegue se realizará en colaboración con los aliados de la OTAN y con el objetivo de "entrenarse en la capacidad para operar en las condiciones especiales del Ártico y reforzar la huella de la Alianza en el Ártico, en beneficio tanto de la seguridad europea como transatlántica".

"Estaremos muy pendientes de cómo evolucionan las cosas", destaca El Gran Wyoming, que afirma que le ha parecido "muy llamativa" la imagen de los "ministros de Exteriores de Dinamarca y Groenlandia quitándose la tensión fumando un cigarro". "La verdad es que les entiendo, si yo tuviera que pasarme una hora con Rubio y Vance no me fumaba un cigarro, pegaba la boca al primer tubo de escape que viera", bromea el presentador de El Intermedio.

Sin embargo, la reunión no parece haber disminuido la tensión y los movimientos oficiales llegan desde Suecia y Alemania, puesto que ya han confirmado el envío de militares a la isla ártica a modo de avanzadilla para un eventual despliegue de tropas. Por su parte, Donald Trump ha dedicado unas duras palabras al primer ministro de Groenlandia tras decir que quería seguir perteneciendo a Dinamarca. "No sé nada de él, pero eso va a ser un gran problema para él", ha afirmado el presidente de EEUU.

"Trump no sabe nada del primer ministro groenlandés, pero tiene claro que se quiere quedar con su tierra a toda costa", afirma el presentador, que destaca: "Muchos lo comparan con un pirata pero a mí me recuerda más a un okupa". Es más, el presentador bromea sobre que el primer ministro de Groenlandia "lleva tres días sin salir a hacer la compra, por si cuando vuelva se encuentra a Trump apalancado en el sofá fumando un puro".

