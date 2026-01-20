Wyoming alaba la labor de los vecinos de Adamuz: "España es un país que está lleno de gente excepcional"

El presentador de El Intermedio ha destacado, en este vídeo, cómo la labor del personal de los servicios públicos de nuestro país o de los vecinos del pueblo cordobés. Además, también señala el trabajo conjunto de las administraciones "sin tácticas partidistas".

El pasado domingo ocurría un terrible accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba. El Gran Wyoming comienza su habitual reflexión transmitiendo su apoyo y cariño a los familiares de los fallecidos como a los heridos.

"Parece imposible encontrar un poco de consuelo en medio de esta tragedia", indica, "pero los optimistas, siempre atentos, queremos fijarnos hoy en lo bien que responden en nuestro país los servicios públicos de emergencias".

El personal sanitario, los bomberos, la Guardia Civil, la policía o la UME, como indica el presentador, "desde el primer momento se pusieron manos a la obra para afrontar un rescate muy difícil". "Sin duda, con su acción salvaron muchas vidas", añade.

Wyoming indica que pusieron "todo su corazón", pero, por fortuna, contaban con los medios necesarios para ello. "Un número ingente de profesionales, ambulancias, quirófanos, camiones de bomberos, grúas... sí, viendo la respuesta a esta desgracia uno puede estar orgulloso y feliz, aunque otros lo nieguen, de pagar impuestos", afirma.

El presentador alaba también que las administraciones están trabajando de manera conjunta, "sin tácticas partidistas". "Todos los políticos parece que, por fin, van a uno", indica, "excepto un partido ultra". Wyoming tampoco olvida la solidaridad de los vecinos de Adamuz. "Ayudaron en los rescates, repartieron ropa y comida, abrieron sus casas a los viajeros", expone. Los h

"España es un gran país que está lleno de gente excepcional, aunque es algo que ya sabemos", afirma, "una tragedia de estas características nos lo recuerda una vez más". "Así que, al menos, quedémonos con ese consuelo", concluye.

