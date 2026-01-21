Wyoming afirma que repetir elecciones en Extremadura beneficiaría a Abascal: "Así amortiza el poncho que se compró en las anteriores"

Mientras PP y Vox miden sus fuerzas en Extremadura, El Gran Wyoming piensa en el poncho que se compró para las elecciones anteriores Santiago Abascal, cuando "sacó el caballo" para la campaña.

PP y Vox miden sus fuerzas en Extremadura. Ayer se constituyó la mesa regional donde el popular Manuel Navarro fue elegido presidente sin el apoyo de los de Abascal. La votación llega 24 horas después de que se rompieran las negociaciones para investir presidenta a María Guardiola a causa de las exigencias de Vox para entrar en el Gobierno extremeño con varias consejerías. Sin embargo, el PP ha querido dejar una puerta abierta cediendo los votos necesarios para que el partido de Abascal consiguiera un puesto en la mesa del Parlamento. "Han roto, pero poquito, y seguro que pronto volverán a estar juntos. PP y Vox son nuestros Ben Affleck y Jennifer Lopez. Se separan y vuelven cada dos días. La extrema derecha le ha dicho a Guardiola: 'el carguillo pa' cuando'", canturrea El Gran Wyoming en El Intermedio.

Dado que la falta de acuerdo podría llevar a una repetición electoral, María Guardiola seguía abierta al entendimiento. "Desde que fue candidata por primera vez ya ha dicho que ni de coña gobernaría con Vox, ha gobernado con Vox, ha roto con Vox, ha convocado elecciones y ahora le tiende la mano a Vox", recuerda el presentador. Según él, el motivo de tantas idas y venidas es que es "muy fan" de sus paisanas, las Azúcar Moreno. "Se lleva con Vox como las hermanas Salazar. Sobre todo, no quiere repetir elecciones. De hecho, no para de decir: 'Solo se vota una vez'", vuelve a entonar Wyoming en este análisis en clave musical que se ha montado de la actualidad política que provoca las risas de su compañera de mesa, Sandra Sabatés.

Por su parte, Vox mantiene este órdago al PP en Extremadura. Su vicepresidente, Ignacio Garriga, ha tachado de "arrebato de Guardiola" lo ocurrido en el Parlamento regional y ha cargado con dureza contra los populares. Además, ha acusado a Guardiola de reírse de los extremeños. "Qué subiditos están. Se saben imprescindibles para el PP y no les importa amenazar con una repetición electoral", comenta el 'showman'. "Incluso puede que les beneficie, sobre todo a Santiago Abascal, que así puede amortizar el poncho de Clint Eastwood que se compró para las anteriores elecciones", añade, para después lanzarles una advertencia: "En cualquier momento podrían cometer un error fatal. De hecho, ya lo han cometido".

El presentador hace referencia a lo que le ha ocurrido a su diputada Marta Gervasia Garrido, cuando ha sufrido un pequeño contratiempo a la hora de jurar el cargo en la Asamblea extremeña.

