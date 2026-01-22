Wyoming afirma que estamos "en la fase 2 de cualquier catástrofe": "Todos nos convertimos en expertos"

Mientras siguen las investigaciones sobre el descarrilamiento del tren Iryo en Adamuz (Córdoba) y el choque del Alvia que deja ya 43 fallecidos, Wyoming ironiza sobre esa fase en la que, después de cada catástrofe, "todos nos convertimos en expertos".

Tercer día de luto oficial en el que hemos seguido conociendo más detalles sobre el accidente de Adamuz (Córdoba). El recuento del doble descarrilamiento se sitúa, por el momento, en 43 fallecidos y 123 personas atendidas, según los últimos datos facilitados por la Junta de Andalucía.

"Seguimos con muchas dudas", asegura el Gran Wyoming, pero, según dice, "solo hay una cosa clara" en todo esto: "Estamos entrando en lafase dos de cualquier catástrofe". "Es esa en la que todos nos convertimos en expertos y pronunciamos palabras como catenarias o pantógrafo. En dos días ya sabemos cómo se llaman todas las partes de un tren, menos la bandeja en la que metemos la maleta, que creo que se conoce por el nombre técnico de 'la mierda esa en la que no cabe ni una riñonera'", zanja el presentador de El Intermedio.

