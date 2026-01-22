Wyoming afirma que Ayuso quiere que vuelvan los trenes de vapor: "Para ella todo lo que sea echar leña al fuego es poco"

En una entrevista, la presidenta de la Comunidad de Madrid no ha dudado en criticar al gobierno tras los accidentes ferroviarios que han sucedido en nuestro país en los últimos días.

A pesar de que nuestro país continúa de luto oficial por el terrible accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, Córdoba, "ya se ha roto definitivamente la tregua institucional", tal y como señala Sandra Sabatés.

Alberto Núñez Feijóo instaba al gobierno a hacer caso a las reivindicaciones de los maquinistas mientras que Isabel Díaz Ayuso usaba los accidentes para atacar al gobierno y, además, también lanzaba un dardo a su propio partido por los días de consenso.

"Ayuso quiere que el Partido Popular le de caña al gobierno día y noche", señala el Gran Wyoming, "por tierra, mar, aire y ahora, también, por la vía del tren". Para el presentador es necesario ampliar más la investigación "y averiguar cómo es posible que Ayuso haya estado dos días sin dar la nota".

La presidenta de la Comunidad de Madrid también ha frivolizado con determinados gastos del servicio ferroviario español que ella considera "ideológicos". "Ya ha desenmascarado al gobierno", ironiza Wyoming, "todos los millones invertidos van para tontadas woke". "Ayuso quiere que vuelvan los trenes de antes, concretamente, los de vapor", afirma el presentador, "para ella todo lo que sea echar leña al fuego es poco".

En la misma entrevista, Ayuso ha ido un paso más allá y también ha hablado sobre contraprogramar el funeral de Estado por las víctimas de Adamuz, que tendrá lugar el 31 de enero en Huelva. La presidenta madrileña proponía realizarlo en Madrid en la Catedral de la Almudena. "No puede estar ni un minuto sin ser protagonista, es superior a ella", señala Wyoming, "tiene que estar en todas las salsas".

