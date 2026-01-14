Wyoming advierte que Trump se está cargando la OTAN: "Más que un aliado, se ha convertido en un enemigo"

El presentador de El Intermedio reflexiona en este vídeo sobre si es necesario un debate para valorar abandonar la OTAN. "¿Y si se ha estropeado ya la OTAN?", se pregunta Wyoming.

El Gran Wyoming señala que, en su opinión, los electrodomésticos "cada vez se estropean antes". "El capitalismo ha inventado eso de la obsolescencia programada para que consumamos sin parar", añade. El presentador no entiende por qué se averían las cosas y no duran como la bombilla centenaria que ilumina un parque de bomberos de Livermore, California.

"No es solo que se estén estropeando los electrodomésticos, también les pasa a las instituciones", añade, y pone como ejemplo la OTAN. "Esta tarde se ha reunido el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, con el ministro de Asuntos Exteriores danés y su homóloga groenlandesa", explica.

Trump, como indica el presentador, ya ha advertido que EEUU se anexionará Groenlandia "por las buenas o por las malas". Wyoming se pregunta: "¿Y si se ha estropeado ya la OTAN?". Este organismo nació tras la IIª Guerra Mundial "como respuesta al bloque soviético".

"Ya no existe la Unión Soviética y encima, ahora, un país miembro de la OTAN amenaza a otro con invadirlo", expone Wyoming, "por no hablar de las exigencias constantes de gasto y que a veces roza la injerencia en las políticas internas de cada país".

En los 80, como recuerda, algunos decían "OTAN, de entrada, no", "no me extrañaría que, ante este panorama, algunos pensasen: 'OTAN, de salida, sí'". "Vale que es una decisión complicada y que no se puede hacer al tun-tun", reflexiona, "pero es un debate lícito porque a la OTAN se la está cargando su principal socio, EEUU". "Más que un aliado, se ha convertido en un enemigo", concluye.

