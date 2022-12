LAS CONCERTINAS DE MELILLA EN ‘THE VERY BEST OF EL INTERMEDIO’

Virginia Álvarez: “En el control migratorio no vale todo”

La instalación de concertinas en la frontera de Melilla para evitar el paso masivo de inmigrantes es algo que tiene muy preocupadas a varias ONGs. Entre ellas, Amnistía Internacional. ‘The very best of El Intermedio’ recuerda la entrevista de Gonzo a la investigadora de la organización Virginia Álvarez tras una réplica de la valla original. Además, el colaborador salía a la calle para ver si la gente conocía lo qué es una concertina.