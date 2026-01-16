José Yélamo recuerda su primera aparición en El Intermedio hace 10 años, con chiste malo de Wyoming incluido

Un chiste de los malos le quitó el frío de enero de una carcajada a Yélamo cuando, en 2015, esperaba en la puerta de la casa de Willy Bárcenas, ¡quién le iba a decir que compartiría programa y escenario con él!

Hace más de 10 años nuestro periodista más desafiante (guiño, guiño) esperaba en la puerta de la casa de Willy Bárcenas. En 2015, José Yélamo cubría la salida de Luis Bárcenas de la cárcel de Soto del Real para El Intermedio.

Esperando a conocer el testimonio del hijo del extesorero del PP, en pleno mes de enero, Yélamo esperaba en la calle para conectar en directo con la última hora de la noticia. En una cobertura con un frío polar, el periodista aparecía en pantalla bien abrigado, con guantes y bufanda.

Dejando la seriedad a un lado por unos instantes, verdadera seña de identidad del Gran Wyoming en el programa de laSexta, el presentador de El Intermedio aprovechaba para soltar un chiste malo a Yélamo con un divertido juego de palabras con su apellido.

Así se lo recordaba el propio protagonista a Wyoming 11 años después, aprovechando su aparición en El Intermedio para promocionar la nueva temporada de El Desafío.

José Yélamo se atreve con El Desafío

Parece que en este momento todo está conectado: la promoción del Desafío en el Intermedio con el chiste de malo de Wyoming... ¡Y con el otro gran protagonista de aquella cobertura! En la sexta temporada de El Desafío, José Yélamo comparte concurso con Willy Bárcenas.

Ambos participan en esta nueva temporada de uno de los programas más exitosos e impactantes de Antena 3. Nuestro querido presentador de laSexta se ha enfrentado ya al primero de sus desafíos: realizar una coreografía de vértigo sobre rampas.

Ahora prepara ya su segundo desafío: la prueba de equilibrio de los Travesaños Mortales, donde un paso en falso puede hacer que no haya vuelta atrás:

Del COAC a compartir escenario con Taburete: así es nuestro Yélamo

Natural de Cádiz, es una de las caras más conocidas de laSexta. Periodista de raza, se encarga de dar respuesta a los grandes interrogantes de la actualidad en laSexta Xplica, programa de la noche de los sábados en laSexta que ofrece voz al conjunto de la ciudadanía.

Como buen gaditano, las chirigotas del Carnaval de Cádiz son lo suyo. Tanto que en 2023 pudo cumplir uno de sus sueños: participar en una de las chirigotas del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de Cádiz.

Por entonces nos contaba que estaba siendo agotador, siendo un gaditano afincado en Madrid desde adolescente, el ir y venir cada semana para ensayar tres días a la semana en Sevilla... ¡y luego volver corriendo a Madrid para preparar laSexta Xplica! Eso sí, el sacrificio mereció la pena.

Se ve que le cogió el gustillo a eso de subirse al escenario, porque con Willy Bárcenas ha compartido algo más que desafíos: en 2025 el periodista se subía al escenario con el grupo del hijo de Bárcenas, Taburete, para cantar 'Penúltimo beso', y demostraba que lo de cantar también es lo suyo.

Y en lo personal también hay un pedacito de laSexta, de la que es su casa. El hogar lo construye junto a nuestra queridísima Paula del Fraile, también periodista de laSexta, con quien comparte su vida y paternidad de dos pequeños maravillosos.

Desde aquí le deseamos lo mejor en sus próximos desafíos y ojalá se alce con la victoria en el programa de Antena 3, ¡porque en laSexta ya es nuestro ganador!

