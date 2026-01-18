Thais Villas no se corta al saber que una chica de barrio obrero se pone las mallas del gimnasio sin lavar: "¡Uy, qué cerda!"

¿Cuánto invierte la gente en sus looks para ir al gimnasio? Thais Villas ha ido a un barrio rico y uno obrero para preguntar a la gente cuánta ropa deportiva tienen. Descubre sus respuestas en el vídeo principal.

Uno de los propósitos más habituales al comenzar el año es hacer deporte e ir más al gimnasio. Una parte importante de ello es llevar ropa deportiva adecuada, por ello Thais Villas ha visitado un barrio rico y uno obrero para conocer un poco más los looks que llevan sus ciudadanos durante la práctica deportiva.

Una mujer de barrio rico confiesa a Thais que "zapatilla nueva que sale, me la compro". Calcula que tiene siete pares de deportivas. Le explica que se acaba de comprar las que lleva puestas, que le costaron uno 220 euros. "Corres fenomenal", indica.

Sobre sus looks, puede llevar hasta 12 looks deportivos cada semana ya que va al gimnasio hasta dos veces al día y seis días a la semana. En cuanto al total de prendas, calcula que tiene unas 30 mallas y 50 tops.

Una chica de barrio obrero explica que tiene tres conjuntos deportivos y que el que de su look de ese momento lo más caro son las zapatillas, que son unos 60 euros. Además, en ocasiones repite pantalones "si no lo he sudado mucho". Una mujer de barrio rico le muestra a Thais su look. Explica que lo ha comprado en Dubai, en una tienda que no está en Madrid. "Es caro, me habrá costado 200 y pico", desvela.

Un chico de barrio obrero, por su parte, siempre va en chandal. El coste de su look completo será de unos 30 euros. Suele usar camisetas que tiene "más feillas" y ropa más ancha "para tapar las ganancias". Una chica de barrio obrero calcula que su look vale unos 50 euros.

Sobre los outfits que tiene, explica que tiene cuatro leggins y cuatro tops. "Podría venir cuatro días, aunque a veces el pantalón lo repito", explica. "Pero ¿lo lavas antes?", pregunta Thais. Ella le dice que no. "Uy, que cerda...", contesta Villas, lo que hace que la joven se ría.

