Thais Villas, de los comportamientos machistas de Julio Iglesias frente a las cámaras: "Le gustaban todas las C, menos la de consentimiento"

El Gran Wyoming reacciona en el plató de El Intermedio a las denuncias por agresión sexual de dos trabajadoras de Julio Iglesias al cantante. "Con este tema estamos todos conmocionados y preguntándonos cómo pudo ocurrir", afirma el presentador, que se pregunta "en qué momento Julio Iglesias pasó de señor a truhan".

"No es por ser más lista que nadie, pero, ¿esto no se veía venir?", se pregunta, por su lado, Thais Villas, que recuerda en el plató que "estamos hablando de un señor que cantaba 'Me gustan las mujeres, me gusta el vino', no cantaba 'me gusta el empoderamiento femenino'". "Vamos a ser sinceros, hace no tanto a los medios les hacía, incluso, gracia", afirma la periodista, que recuerda que "durante años, aunque su comportamiento no fuera el adecuado, como era Julio, se le reían las gracias".

Por ejemplo, Thais Villas recuerda un titular que decía que "Julio Iglesias caminaba con mulatas" tras romperse la cadera y empezaba su recuperación: "Es racista, es machista, pero aún así nos seguimos riendo", destaca la periodista, que critica que "durante años normalizamos ver a Julio Iglesias en imágenes metiendo boca agarrando a mujeres aunque ellas no quieran". "Qué pena que todo esto no le pillara en la época del COVID, aunque me da que este señor no se arregla con una mascarilla, sino que le hace falta un bozal", afirma El Gran Wyoming.

Por otro lado, Thais Villas recuerdas unas declaraciones de uno de sus responsables de publicidad que contó que a Julio Iglesias le daban placer las tres c, un buen concierto, una buena cena y un buen culito": "Vamos, que al hombre le gustaban todas las C, menos la más importante, la del consentimiento". Tras escuchar a su compañera, El Gran Wyoming afirma tajante: "Nos deberíamos haber olido algo".

