El test de Wyoming a los EEUU de Trump: "Podemos seguir engañándonos y decir que es la mayor democracia del mundo"

Wyoming pone a prueba en este vídeo el nivel democrático de los Estados Unidos de Donald Trump con un test que pone en evidencia que la supuesta democracia constitucional más antigua del mundo podría convertirse en un régimen autoritario.

Wyoming arranca El Intermedio poniendo en duda lo que se dice de que Estados Unidos es la democracia constitucional más antigua del mundo: "También se dice que el marisco es afrodisíaco y si me como un kilo de gambas no me sube la lívido, me sube el ácido úrico".

Por ello, somete a Estados Unidos a un 'Test para saber si un país se está convirtiendo en un régimen autoritario', donde la primera pregunta es si ataca a los medios de comunicación.

Un sí rotundo en este caso, pues ayer sin ir más lejos el FBI había investigado la casa de una periodista del Washington Post a petición del Departamento de Defensa por, supuestamente, divulgar información militar clasificada.

La siguiente cuestión es si tiene ansia expansionista, lo que queda sobradamente demostrado si preguntamos a Groenlandia, Venezuela, o todos los países a los que ha amenazado, como Canadá, Palestina, México, Colombia, Cuba o Irán.

La tercera pregunta es si señala a un enemigo al que persigue y deshumaniza. En el caso de Trump son los extranjeros, de los que cada día llegan imágenes escalofriantes de las redadas del ICE: "Porque las vemos en color, si no diríamos que son de otra época", señala Wyoming.

La única condición que no cumple Estados Unidos, según el presentador, es que su líder no tiene bigote, "principal rasgo de los dictadores". Por ello, ironiza con que todavía "podemos seguir engañándonos y decir que Estados Unidos es la mayor democracia del mundo".

