El vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, también le desveló en El Intermedio a Thais Villas una de sus pasiones: cocinar. "Hago mucho de cuchara y también hago carne", destacó el político.

Pero Martínez- Maíllo no fue el único al que entrevistó Thais Villas: "Si me lo permite el cuerpo bailaré, porque me gusta mucho bailar", confesó el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, respondiendo a qué hará cuando se jubile.

Por su parte, Juan Carlos Girauta, portavoz de Ciudadanos en el Congreso, habló sobre una de sus mayores aficiones, cantar, y se comprometió a hacer un reto. ¿Lo cumplirá?