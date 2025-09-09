Serrat desvela si alguna vez se planteó entrar en política: "No estoy en condiciones de ejercer ningún cargo de responsabilidad"

De los 20 años de El Intermedio a los que ha ido contando, y cantando, Serrat, Thais Villas conversa en este vídeo con el mítico músico sobre la retirada y si le habría gustado entrar en política: "Ni en la comunidad de vecinos", responde.

El Intermedio se acerca a su 20 aniversario y Thais Villas ha querido hablar sobre cumplir décadas con el autor de 'Fa Vint Anys Que Tinc Vint Anys' (Hace veinte años que tengo veinte años), un Joan Manuel Serrat que actualmente disfruta de su retirada sin olvidar aquellas grandes giras.

Actualmente, Serrat sostiene que no tiene hobbies, sino que "hago cosas", entre ellas romper papeles. En este sentido, recomienda a la gente que, a medida que se acerca un momento determinado de la vida, "se deshagan de todo aquello que no sirve para nada, no les interesa para nada, está mal hecho o puede estimular a un heredero a hacer con ello alguna cosa".

Además, sigue escribiendo y tocando. También organizando, pues se confiesa como una persona que "he trabajado mucho las listas y los horarios".

En el vídeo sobre estas líneas, confiesa a Thais que nunca ha pensado presentarse a un cargo político "ni en la comunidad de vecinos": "No estoy en condiciones de ejercer ningún cargo de responsabilidad", indica Serrat, que comenta que "se madruga mucho y se descuida mucho la familia".

Aún así, si fuera presidente, considera que los decretos más urgentes para España son los de la vivienda y el trabajo. También uno para la inmigración que agilizara trámites para aquellos que dejan su país "por buscar un sitio donde colocar la vida". Por último, también pide "tomarse en serio el cambio climático".

Serrat cree que El Intermedio llegará a 40 años y afirma: "Mientras vosotros aparezcáis por televisión, os estaré viendo. Si salís por la radio, os estaré escuchando".

El músico también señala que tiene más doctorados honoris causa "de los que me merezco" y Thais Villas le da uno más: el de 'invitado honoris causa' de El Intermedio.